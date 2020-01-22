Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 9,81 8,81 11,35 Koza Madencilik 11,19 10,66 4,97 Alkim Kimya 45,48 43,64 4,22 Doğuş Otomotiv 12,16 11,72 3,75 MLP Sağlık 17,76 17,17 3,44 Torunlar GMYO 3,24 3,15 2,86 T. Halk Bankası 7,10 6,93 2,45 Halk GMYO 1,52 1,49 2,01 Borusan Mannesmann 13,12 12,87 1,94 Koza Altın 79,90 78,50 1,78 Albaraka Türk 1,77 1,74 1,72 Mavi Giyim 62,40 61,45 1,55 Soda Sanayii 6,66 6,56 1,52 Anadolu Efes 25,96 25,62 1,33 Brisa 9,28 9,17 1,20 Güneş Sigorta 2,54 2,51 1,20 Aksigorta 6,83 6,75 1,19 Enka İnşaat 6,65 6,58 1,06 Turcas Petrol 3,22 3,19 0,94 Şok Marketler 11,19 11,10 0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

