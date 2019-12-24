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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 544.007.336 Halkbank 395.330.187 İpek Doğal Enerji 301.599.172 Koza Madencilik 294.347.402 ASELSAN 279.691.026 Petkim 266.065.085 Şişe Cam 260.954.633 Güneş Sigorta 228.381.829 İhlas Gayrimenkul 206.706.556 Zorlu Enerji 198.289.062 İş Fin.Kir. 183.531.440 Vakıflar Bankası 160.986.480 Albaraka Türk 131.807.572 Emlak Konut GMYO 117.684.025 Tüpraş 114.214.186 Tekfen Holding 113.027.860 Kardemir (D) 105.312.829 Trakya Cam 104.218.538 İş Bankası (C) 94.378.828 Karsan Otomotiv 90.352.021(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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