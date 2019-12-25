Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 235.066.050 Tümosan Motor ve Traktör 198.397.769 İş Fin.Kir. 171.786.780 ASELSAN 157.821.447 Petkim 130.234.370 İpek Doğal Enerji 125.332.820 T.S.K.B. 123.213.240 Şişe Cam 109.931.317 Albaraka Türk 109.262.221 Koza Madencilik 106.499.427 ICBC Turkey Bank 95.358.207 Güneş Sigorta 87.779.398 İş Bankası (C) 76.342.107 Trakya Cam 76.320.488 Halkbank 75.490.234 Tekfen Holding 73.266.746 Emlak Konut GMYO 73.123.380 İhlas Gayrimenkul 70.574.434 Işıklar Enerji Yapı Hol. 66.966.686 Karsan Otomotiv 65.051.564(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

