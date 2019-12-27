Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 575.476.837 Türk Hava Yolları 268.932.597 İpek Doğal Enerji 192.848.984 Koza Madencilik 190.459.972 ASELSAN 116.296.212 Petkim 108.073.609 Ereğli Demir Çelik 106.028.648 Tüpraş 100.074.677 Şişe Cam 88.066.900 Bera Holding 83.715.495 Vestel 74.107.029 Odaş Elektrik 71.647.924 Halkbank 66.550.605 Tekfen Holding 62.779.692 Kardemir (D) 61.905.997 Albaraka Türk 61.161.050 Karsan Otomotiv 52.987.355 Garanti Bankası 51.359.013 Konya Çimento 50.645.937 Koza Altın 49.720.883(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

