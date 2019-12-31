Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 938.810.195 ASELSAN 525.373.144 Petkim 414.838.661 Halkbank 247.580.313 Vakıflar Bankası 195.975.384 Şişe Cam 183.559.172 Kardemir (D) 171.407.895 İş Fin.Kir. 167.089.455 Karsan Otomotiv 164.292.091 Garanti Bankası 153.579.202 Albaraka Türk 143.140.483 İhlas Gayrimenkul 100.445.939 Koza Madencilik 100.356.030 Odaş Elektrik 97.766.654 İpek Doğal Enerji 90.449.441 İş Bankası (C) 88.523.575 Pegasus 81.758.895 Tekfen Holding 79.371.056 Tüpraş 77.657.015 Turkcell 75.234.335(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

