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  4. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.227.542.766 ASELSAN 621.837.715 Petkim 477.742.492 İpek Doğal Enerji 422.051.099 Halkbank 376.391.224 İş Fin.Kir. 356.613.090 Kardemir (D) 331.998.567 Koza Madencilik 319.031.732 Garanti Bankası 269.177.729 Albaraka Türk 235.438.707 Emlak Konut GMYO 231.634.265 İş GMYO 183.740.005 Şişe Cam 179.312.851 Odaş Elektrik 150.973.682 Vakıflar Bankası 137.768.172 Akbank 133.511.061 Tüpraş 131.475.595 Tekfen Holding 125.554.588 Soda Sanayii 108.776.871 Tümosan Motor ve Traktör 104.754.827(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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