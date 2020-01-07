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  4. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.086.869.997 ASELSAN 313.043.371 İpek Doğal Enerji 214.068.384 Garanti Bankası 130.768.453 Tüpraş 128.291.581 Petkim 124.747.798 İş Finansal Kiralama 123.854.321 Kardemir (D) 113.480.010 Koza Madencilik 112.696.371 Halkbank 111.197.080 Şişe Cam 107.231.953 Pegasus 101.946.574 Alarko GMYO 89.531.151 Akbank 88.543.140 İş GMYO 86.872.906 Albaraka Türk 86.307.458 Koza Altın 86.293.147 Vestel 85.750.652 Emlak Konut GMYO 82.448.567 GSD Holding 81.120.030(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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