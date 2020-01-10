FİNANS
  4. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 872.935.072 Türk Hava Yolları 803.672.469 Petkim 433.081.710 Albaraka Türk 391.734.854 Kardemir (D) 375.517.610 ASELSAN 313.163.777 Yapı ve Kredi Bank. 285.856.277 Halkbank 263.750.475 Emlak Konut GMYO 243.671.834 Garanti Bankası 187.527.627 İş Fin.Kir. 185.016.686 Tüpraş 172.869.336 İş Bankası (C) 171.476.869 Şişe Cam 161.530.831 Akbank 144.127.072 İpek Doğal Enerji 119.444.399 Soda Sanayii 118.353.741 Vakıflar Bankası 96.681.569 İş GMYO 93.993.943 Tekfen Holding 83.560.997(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Bakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştıBakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştı
Ekmeğe zam kararı iptal edildiEkmeğe zam kararı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, BIST Şirketleri, Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması,

En Çok Okunan Haberler

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Artık yıllık aidat almayacak!

Artık yıllık aidat almayacak!

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştı

Bakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştı

Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi

Ekmeğe zam kararı iptal edildi

Elephone, Türkiye pazarına giriyor

Elephone, Türkiye pazarına giriyor

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

Ekim ayında işsizlik yüzde 13,4'e yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.