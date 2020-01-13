Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.237.723.647 Petkim 747.523.960 Halkbank 457.487.931 Kardemir (D) 367.989.717 Emlak Konut GMYO 313.323.172 Şişe Cam 284.592.271 ASELSAN 272.165.935 Pegasus 263.767.547 Tüpraş 219.201.032 Garanti Bankası 215.632.703 Yapı ve Kredi Bank. 204.740.587 Albaraka Türk 196.843.404 İpek Doğal Enerji 194.635.597 Ereğli Demir Çelik 187.073.455 Odaş Elektrik 172.496.026 Koza Madencilik 166.417.298 Akbank 162.948.987 İş Fin.Kir. 158.258.967 İş Bankası (C) 130.735.969 Vakıflar Bankası 129.395.039(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

