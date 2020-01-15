FİNANS
  4. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 914.181.264 Güneş Sigorta 774.530.459 Kardemir (D) 566.555.806 Petkim 446.712.185 Emlak Konut GMYO 397.063.027 Şişe Cam 333.541.538 Halkbank 324.734.473 ASELSAN 264.044.609 Tüpraş 191.454.819 Sabancı Holding 159.783.268 Ereğli Demir Çelik 149.565.755 Garanti Bankası 134.614.918 Tekfen Holding 130.327.428 Netaş Telekom. 117.933.810 İş Fin.Kir. 116.315.524 Vakıflar Bankası 112.463.136 Eczacıbaşı İlaç 112.125.595 İş Bankası (C) 111.148.054 Soda Sanayii 92.473.551 İş GMYO 91.967.755(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
Borsa rekorlu ilk yarıda düştüBorsa rekorlu ilk yarıda düştü
Getir’e 38 milyon dolarlık yatırımGetir’e 38 milyon dolarlık yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, BIST Şirketleri, Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması,

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Bugün son gün! Başvuru e-devlet'ten yapılabilecek

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

31’inci Hotel Equipment ile 27’nci Food Product Fuarları kapılarını açtı

31’inci Hotel Equipment ile 27’nci Food Product Fuarları kapılarını açtı

İzmir'de Kamu-Sen üyelerinden protesto

İzmir'de Kamu-Sen üyelerinden protesto

2019 yılında toplam 1 milyon 348 bin 729 konut satışı yapıldı

2019 yılında toplam 1 milyon 348 bin 729 konut satışı yapıldı

Borsa rekorlu ilk yarıda düştü

Borsa rekorlu ilk yarıda düştü

Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.