Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.344.437.424 Güneş Sigorta 475.159.921 Pegasus 392.014.875 Emlak Konut GMYO 357.318.253 Akbank 354.126.309 Halkbank 316.322.738 Petkim 307.187.926 Kardemir (D) 272.297.088 Şişe Cam 244.182.269 Tüpraş 225.238.060 ASELSAN 213.638.637 Garanti Bankası 209.661.809 Yapı ve Kredi Bank. 190.969.865 Albaraka Türk 183.757.682 İş GMYO 168.489.436 İş Bankası (C) 162.733.363 Vakıflar Bankası 143.159.232 Ereğli Demir Çelik 140.746.026 Halk GMYO 109.505.050 İş Fin.Kir. 102.395.189(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

