Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.639.155 Kardemir (D) 464.999.644 Petkim 370.730.573 Pegasus 346.573.199 Emlak Konut GMYO 216.987.815 Odaş Elektrik 198.211.150 İş GMYO 179.336.573 ASELSAN 178.385.354 Güneş Sigorta 170.242.006 Ereğli Demir Çelik 148.403.679 Halkbank 141.886.599 Yapı ve Kredi Bank. 133.266.779 Garanti Bankası 129.307.719 Tüpraş 121.791.459 Akbank 118.984.822 Şişe Cam 111.691.810 Albaraka Türk 89.157.253 İş Bankası (C) 71.607.044 GSD Holding 63.651.853 Turkcell 58.168.301(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

