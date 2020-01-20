Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları855.838.415İş Fin.Kir.739.864.611Petkim594.128.942Kardemir (D)375.082.364İş GMYO244.487.979Güneş Sigorta221.985.216ASELSAN205.827.874Şişe Cam167.195.950Pegasus164.225.168Ereğli Demir Çelik156.871.851Halkbank147.695.889Garanti Bankası128.909.693Vakıflar Bankası122.580.446Emlak Konut GMYO122.427.834Karsan Otomotiv117.431.187Albaraka Türk116.841.161Odaş Elektrik116.352.944Tüpraş112.828.321Sabancı Holding107.706.227Akbank107.700.206

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

