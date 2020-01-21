Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmiİş Fin.Kir.914.592.189Türk Hava Yolları909.758.025Petkim382.306.048Emlak Konut GMYO315.740.222Albaraka Türk261.557.443T. Halk Bankası258.081.002Güneş Sigorta222.824.005Odaş Elektrik217.518.336Soda Sanayii188.381.733İş GMYO183.510.076Kardemir (D)164.493.283Aselsan130.270.199Vakıflar Bankası129.073.046Garanti Bankası127.174.766Eczacıbaşı İlaç118.572.099GSD Holding118.397.637Tüpraş107.980.622Ereğli Demir Çelik105.652.048Akbank94.551.244Pegasus92.395.402(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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