Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.667 0,24 BIST ANKARA 144.910 0,77 BIST ANTALYA 86.420 1,79 BIST BALIKESİR 102.427 2,02 BIST BURSA 200.177 0,23 BIST DENIZLI 146.865 -0,24 BIST ISTANBUL 116.389 0,23 BIST IZMIR 194.900 0,09 BIST KAYSERI 460.549 -0,21 BIST KOCAELI 244.991 -0,04 BIST KONYA 96.657 0,84 BIST TEKIRDAĞ 379.128 1,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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