Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.406 -0,14 BIST ANKARA 143.867 -0,58 BIST ANTALYA 88.867 2,00 BIST BALIKESİR 104.529 2,79 BIST BURSA 201.255 -0,22 BIST DENIZLI 141.686 -0,81 BIST ISTANBUL 116.849 0,12 BIST IZMIR 195.112 0,33 BIST KAYSERI 464.174 1,65 BIST KOCAELI 249.544 0,66 BIST KONYA 99.397 2,59 BIST TEKIRDAĞ 382.955 0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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