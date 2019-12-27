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  4. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.406 -0,14 BIST ANKARA 143.867 -0,58 BIST ANTALYA 88.867 2,00 BIST BALIKESİR 104.529 2,79 BIST BURSA 201.255 -0,22 BIST DENIZLI 141.686 -0,81 BIST ISTANBUL 116.849 0,12 BIST IZMIR 195.112 0,33 BIST KAYSERI 464.174 1,65 BIST KOCAELI 249.544 0,66 BIST KONYA 99.397 2,59 BIST TEKIRDAĞ 382.955 0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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