FİNANS
  4. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 255.140 1,52 BIST ANKARA 149.531 2,39 BIST ANTALYA 94.488 3,79 BIST BALIKESİR 106.326 1,92 BIST BURSA 203.949 0,80 BIST DENIZLI 139.773 0,48 BIST ISTANBUL 118.367 0,64 BIST IZMIR 201.583 1,69 BIST KAYSERI 483.927 2,77 BIST KOCAELI 250.580 0,63 BIST KONYA 96.675 0,69 BIST TEKIRDAĞ 390.932 1,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
TOGG’dan ön sipariş açıklamasıTOGG’dan ön sipariş açıklaması
Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldıYılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Mobilyacılar: Hedeflerimize ulaşabilmek için KDV indirimi kalıcı olmalıdır

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

Rosatom, nükleer santraller için e-mağazayı hayata geçirdi

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

BiP’ten yılbaşında 2,8 milyon arama yapıldı, en çok konuşan il İstanbul oldu

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

Aktivido, Türkiye’nin ardından rotasını Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan’a çevirecek

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

KDV indirimi mobilya sektöründe sevinçle karşılandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.