Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.760 0,22 BIST ANKARA 156.668 0,39 BIST ANTALYA 99.819 5,18 BIST BALIKESİR 109.884 0,11 BIST BURSA 204.778 -0,68 BIST DENIZLI 138.334 1,61 BIST ISTANBUL 120.130 0,30 BIST IZMIR 207.144 0,57 BIST KAYSERI 496.749 0,02 BIST KOCAELI 247.646 -0,41 BIST KONYA 94.124 -0,41 BIST TEKIRDAĞ 388.686 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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