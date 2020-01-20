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  4. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 256.381 0,80 BIST ANKARA 160.840 1,05 BIST ANTALYA 103.728 1,86 BIST BALIKESİR 119.631 -0,65 BIST BURSA 217.944 1,90 BIST DENIZLI 154.850 0,95 BIST ISTANBUL 124.148 0,86 BIST IZMIR 212.813 1,92 BIST KAYSERI 534.537 0,50 BIST KOCAELI 250.573 0,91 BIST KONYA 97.627 2,40 BIST TEKIRDAĞ 430.022 1,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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