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  4. Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Gürcistan karasularında Ordulu balıkçılar tarafından avlanan hamsi, tezgahlarda bollaşmaya başladı. Uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen hamsinin fiyatı ise günden güne değişebiliyor.

Gürcistan karasularında birkaç gündür avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, memleketlerine hamsi göndermeyi sürdürüyor. Karadeniz’in Türkiye sınırları içerisinde neredeyse yok denilecek kadar az olan ve Gürcistan taraflarında bol miktarda avlanan hamsinin fiyatı, değişkenlik de gösterebiliyor. Uzun bir aranın tezgahlarda neredeyse yok denecek kadar az satılan ve 25 liraya kadar yükselen hamsi, Gürcistan’daavlanmaya başlanınca 15 liraya kadar düştü. Balıkçılar, insanların hamsiye hasret kaldıklarını ancak talebin de düşük olduğunu söyledi.

"Hamside inişli-çıkışlı günler başladı"

Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, "Hamside inişli-çıkışlı bir dönem başladı. Bu hamsi Gürcistan’dan geliyor ama sonuçta Karadeniz sularında besleniyor. Bizim bölgemizde şuanda hamsi yok, teknelerimiz orada tutup yolluyorlar. İnsanlar Gürcistan’dan geldiği için yenilmeyecek zannediyor ama yeniliyor. Çünkü orası da Karadeniz, hemen sınırımıza yakın bir yerde. Şuanda hamsi fiyatı günden güne değişiyor. Bugünlük 15 lira, üstü olur ama aşağısı da olmaz” dedi.

Ceylan ayrıca, bazı balık çeşitlerinin de hava şartlarından dolayı az avlandığını belirterek, “İstavrit 20, mezgit 25, barbun 30-40 levrek 35-30, çupra 35-50, somon 30 liradan satılıyor. Şuanda talep düşük ama insanların özellikle bu soğuk havalarda bol bol balık tüketmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
hamsi Gürcistan fiyat

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