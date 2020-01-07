Gusto Giyim çevre dostu koleksiyon oluşturdu

Gusto Giyim 2019/2020 sonbahar kış koleksiyonunda daha sık bir şekilde doğal ve çevre dostu kumaşlara ağırlık verdi.

Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Gusto, 2019/2020 koleksiyonunda geleceğimize miras olan sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar attı. Doğal ve çevre dostu kumaşlara ağırlık verilen koleksiyonda; poşet, etiket, kart gibi ürünlerde de geri dönüştürülebilir materyaller dikkat çekiyor.

Pamuk ağırlıklı kumaşlarla üretilen ürünler, ciltte nazik bir dokunuş bırakarak günün her anında doğayı hissettiriyor. Son yılların en trend şal desenleri ve bohem havası kadın giyim sektöründe sürdürülebilirliğe farklı bir bakış açısı sunuyor.

“Daha iyi bir gelecek inşa etmek bizlerin elinde”

Koleksiyon ve markanın stratejileri hakkında bilgi veren Gusto Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Mete “Neredeyse 25 yıl önce Gusto’da bu maceraya başladığımdan beri çevreyle ilgili düşüncelerim değişmedi. Herkes bana o zamanlar gerçek deri ya da kürk kullanmazsam başarılı bir lüks moda markası oluşturamayacağımı söylerdi. Günümüzde etrafıma bakınca insanların ne kadar bilinçlendiğini ve sürdürülebilir olmaya toplum tarafından ne kadar önem verildiğini görüyorum ve bu çok güzel bir şey. Dünyayı en çok kirleten endüstrilerden biri olan moda sektörü bu konuda kilit bir rol oynuyor. Artık daha iyi bir gelecek inşa etmek bizlerin elinde.”