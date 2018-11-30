FİNANS

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

Haftada 70 saatten fazla çalıştırılan, izin alamayan, mesai ücreti de eksik ödenen güvenlik görevlisi Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu, mağduriyeti giderildi

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

17 yıldır TEİAŞ Bölge Müdürlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalışan başvurucu güvenlik görevlisi, 2017 yılında mevcut 5 güvenlik görevlisinden 2’si emekli olunca kalan 2 güvenlik görevlisi ile fazla mesai yapmaya başladı. 3 güvenlik görevlisi günde 12 saat mesai yaptı ve haftalık izin de kullanmadı. Başvurucu güvenlik görevlisi, haftalık 70 saat çalıştığını, 30 saatin üzerindeki fazla çalışmasının karşılığının ise eksik ödendiğini söyleyerek fazla mesaisinin tam ödenmesi ya da çalışmalarının karşılığı olarak hafta tatili kullandırılması talebiyle konuyu ombudsmana iletti.

KDK'DAN İDAREYE:'FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİ ÖDE VE İSTİHDAMI ARTTIR'

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, idareye yol gösteren ombudsman, güvenlik görevlisinin başvurusunu titizlikle inceleyerek konu hakkında TEİAŞ’dan bilgi ve belge talep etti. KDK’nın incelemeleri sonucunda verdiği tavsiye kararında başvurucunun önceki aylarda fazla çalışma karşılığında hak kazandığı ücretlerinin eksik ödenen kısmının ödenmesine ayrıca yeni koruma ve güvenlik personeli istihdam edilerek halihazırda çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesi konusunu idareye iletti. KDK’nın tavsiyesi üzerine idare önceki aylarda eksik ödenen fazla çalışma ücretlerini ödedi. İdare ayrıca yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için imkânları ölçüsünde personel istihdamını arttıracağını belirtti. KAYNAK:İHA

PARTNERİç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!İç çamaşır giymeyen ünlü oyuncu frikik üstüne frikik verdi!
50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık
50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu fazla çalışma ücreti

En Çok Okunan Haberler

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Kimlik numaralı, QR kodlu yeni tapular geliyor

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Gelir testinde son gün 30 Kasım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 kişi kamuda iş başı yapacak

3 bin 274 kişi kamuda iş başı yapacak

Çetinkaya: Enflasyonun hedeflere yakınsaması beklenmektedir

Merkez Bankası'dan önemli açıklamalar

Pakdemirli: 6 ay, 1 sene et ithalatı yok

Pakdemirli: 6 ay, 1 sene et ithalatı yok

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Dış ticaret rakamları açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.