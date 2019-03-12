Güvensiz gıdaya geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası verilirken, toplam ceza tutarı 107 milyon 306 bin lirayı buldu.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, ithal edilen ve yurt içinde üretilen gıdalara yönelik denetimler dört koldan sürüyor.

Gıda ve yem ürünleri ile gıdayla temas eden madde ve malzemelerin ithalatında kontroller gerçekleştirilirken, uygun olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmiyor.

Bu kapsamda, 2017'de 143 bin 404, geçen yıl 138 bin 781 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucu 2017'de 456 bin 850, geçen yıl 537 bin 194 ton ürünün yurda girişi engellendi.

Bakanlık, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için de gıda üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik kontroller yapıyor. Bu denetimler, yıllık programların yanı sıra şüphe, şikayet ve ihbarlar kapsamında da gerçekleştiriliyor.

Buna göre, 2017'de 1 milyon 13 bin 855 olan kontrol sayısı, geçen yıl 1 milyon 124 bin 918'e çıktı. Bu denetimler sonucu 2017'de 16 bin 559 adet ceza kesilirken, geçen yıl bu sayı 18 bin 164'e yükseldi.