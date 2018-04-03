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Güvensiz ürünlere 'garanti' geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

TBMM'ye sunduğumuz Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile 'geri çağırma' müessesesinin zorunlu kılınacağını açıklayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İmalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Ürün sorumluluğu tazminatıyla da imalatçı, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor" dedi.

Güvensiz ürünlere 'garanti' geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile "geri çağırma" müessesesinin zorunlu kılındığını belirterek, "Tasarıyla imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor." dedi.

Bakan Zeybekci, AA muhabirine, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaliteli ve güvenli üretim için gerekli altyapının Avrupa Birliği (AB) mevzuatı esas alınarak hazırlanan ve 2002 yılında yürürlüğe giren "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ile oluşturulduğunu anımsatan Zeybekci, geçen 16 yılda AB mevzuatında önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

Zeybekci, gerek AB sisteminden geri kalmamak gerek ihraç ürünlerine yönelik teknik engel oluşumunu önlemek gerekse vatandaşların daha güvenli ürün kullanımını sağlamak amacıyla değişikliklerin iç mevzuata kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda bir yandan AB'nin ürünlere münhasır mevzuatlarının büyük ölçüde iç mevzuata aktarıldığını diğer taraftan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı"nın TBMM'ye sunulduğunu bildirdi.

Tasarıyla mevcut mevzuatta "Üretici" başlığı altında tanımlanan "İmalatçı", "İthalatçı" ve "Yetkili temsilci"nin ayrı ayrı ifade edildiğinin altını çizen Zeybekci, böylece hem söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumluluklarının ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyidelerin hakkaniyetli hale geleceğini hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş ürünlere ilişkin mevzuatın uygulanabilir şekle dönüştürüleceğini dile getirdi.

Zeybekci, "Türk malı" imajının yabancı pazarlarda da korunması için tasarıda güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığını, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirildiğini anlattı.

GÜVENSİZ ÜRÜN SATAN MEDYA KURULUŞUNA YAPTIRIM

Zeybekci, tasarının yasalaşması halinde, e-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da yaptırım uygulanabilir hale gelineceğini belirtti.

Tasarıyla "izlenebilirlik" mekanizması getirilerek, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmekle zorunlu kılındığını ifade eden Zeybekci, bu sayede güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunmasının sağlanabileceğini söyledi.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ürün kullanma imkanı sağlanacak. Tasarıda 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Böylece vatandaşımız güvenli ürün kullanımına ilave olarak maddi yükten de kurtulacak. Tasarıda yer alan 'ürün sorumluluğu tazminatı'yla da imalatçı güvenli olmayan bir ürünün yol açtığı yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor. Böylece imalatçı, güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli, vatandaşımız da ürün alırken daha rahat olacak. Öte yandan test ve belgelendirme kuruluşlarını ilgili bakanlığa karşı sorumlu tutan tasarıyla ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacak."

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