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Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlığını tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan "www.guvensizurun.gov.tr" aracılığıyla kamuoyuna ilan edilmesine başlandı.İnternet sitesine ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit ettiği belirlenen ürünlerin, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulmasına başlandı.

Sistem kapsamında oluşturulan internet sitesi "www.guvensizurun.gov.tr"ye ilk konulan ürünler arasında bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri yer aldı.

Tüketicilerin kullanımına açılan GÜBİS, "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" internet adreslerinden hizmet vermeye başladı.

Siteye, güvensiz bulunan bazı kırtasiye, oyuncak, çocuk gereçleri ve tekstil ürünleri konuldu ve bunlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Fotoğrafı ve güvensizlik nedeni de yer alıyor

Sitedeki bilgilendirmede, ürünün fotoğrafının yanında, marka ve model bilgisi, üretici ya da ithalatçı firma ile ürünün güvensizlik nedeni de yer alıyor. İlgili kurum tarafından güvensiz bulunan ürüne ilişkin alınan "toplatma" ya da "piyasaya arzının yasaklanması" gibi kararlar da siteden ilan ediliyor.

GÜBİS'i özellikle tüketicilerin yoğun olarak takip etmesini amaçladıklarını aktaran yetkililer, "Tekstil ürünü, oyuncak, deterjan veya temizlik ürünü alacaksanız, bu ürünlerden hangilerinin güvensiz olduğunu görmek için siteye girebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, platformda yer alan güvensizlik bildirimlerinin, sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içerdiğine ve üretici firmanın diğer ürünlerine yönelik bir tespit niteliği taşımadığına dikkati çekti.

Alışveriş öncesi güvensiz ürünler görülebilecek

Sitede, Türkiye'de piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu ilgili bakanlık ve kurumların yaptıkları denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler yer alacak.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan sisteme, Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bilgi girecek. Her bakanlık ve kurum, kendi tespit ettiği riskli ürünlere ilişkin bilgileri sistemden duyuracak. GÜBİS, ilgili kamu kurumları tarafından ortak kullanılacak.

Söz konusu sistemle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor. Tüketiciler, siteye girerek alışveriş yapmadan önce güvensiz ürünleri görebilecek.

Öte yandan GÜBİS'in bilinirliğinin artırılması için tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek .AA

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bakanlık güvensiz ürün kırtasiye oyuncak

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