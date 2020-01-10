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  4. GYİAD: " Bekleyen yatırımlar 2020'de devreye sokulacak"

GYİAD: " Bekleyen yatırımlar 2020'de devreye sokulacak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu: - "Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı öngörülürken Türkiye’de bu yıl az da olsa bir büyüme beklentisinin olması sevindirici. Bu yıl bir süredir beklemede olan yatırım planları devreye sokulacak gibi görünüyor"

İSTANBUL (AA) – Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, “Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı öngörülürken Türkiye’de bu yıl az da olsa bir büyüme beklentisinin olması sevindirici. Bu yıl bir süredir beklemede olan yatırım planları devreye sokulacak gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, GYİAD, üyelerinin 2020 yılına yönelik beklenti ve tahminlerinin değerlendirildiği araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

2019 Yılı Beklentileri Anketi’nde, genç iş insanlarına yatırım planları, ekonomiye ilişkin genel beklentileri, dolar kuru tahminleri, enflasyon gibi konularda sorular yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre, üyelerin yüzde 52’si 2020 yılının işleri açısından geçen yıldan daha iyi olacağına inanıyor. Üyeler 2020 yılında işlerine daha olumlu bakıyor. Buna karşın ekonomiye ilişkin beklentiler daha farklı. Ekonomiye ilişkin 2020 beklentileri konusunda olumsuz düşünenlerin oranı ekonomide iyileşmenin devam edeceği görüşüne sahip olanlardan fazla.

Üyelerin yüzde 52’si ekonomideki durağanlığın süreceğini tahmin ederken yüzde 45’i geçen yılın ikinci yarısından itibaren kendini gösteren dengelenme ve iyileşmenin devam edeceği görüşünde. Beklenti anketine katılanların yüzde 50’si bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 2-3’lük bir büyüme kaydedeceğini tahmin ettiğini belirtti. Bununla beraber, üyelerin çoğunluğu 2020’de çift haneli enflasyon rakamlarının devam etmesini bekliyor.

Çoğunluk 2020 yılındaki en büyük risk olarak hayat pahalılığı ve işsizliği işaret ederken, bunu yüzde 23’lük bir oranla reel sektör şirketlerinin sıkıntıya girmesi takip ediyor. Üyelerin büyük kısmı 2020 yıl sonu TL kredi faiz oranlarının yüzde 12 ile 15 bandında olacağını düşünüyor.

- En çok çözüm isteyen konu; iç talebin canlandırılması

GYİAD üyelerinin yarısı 2020 içinde yeni yatırım planladıklarını ifade ederken, çoğunluğu bu yıl yeni müşteri kazanımına odaklanacaklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 36’sı birleşme ve satın alma olasılıklarını düşünürken, yüzde 31’i gelişmelere göre karar vereceğini işaret etti. Ankete katılan üyeler, en çok çözüm isteyen konunun iç talebin canlandırılması olduğu görüşünde hemfikir.

Katılımcılar, döviz kurlarına istikrar kazandırılmasını diğer çözüm bekleyen ikinci sorun olarak görüyor. Üyelerin yüzde 52’si 2020 yılında firma hedeflerinin önündeki ekonomi dışı engelin dış politikadaki sıkıntılar olduğu kanaatinde.

2020 yıl sonu dolar kuru beklentileri sorulduğunda katılımcıların yüzde 42’si 6,50 - 7 TL aralığına işaret etti; yüzde 31’i ise dolar kurunun 6 ile 6,50 TL arasında kalacağını belirtti. Ekonomide global beklentilere bakıldığında, katılımcıların ezici bir çoğunluğu (yüzde 81), 2019 yılında ivme kaybeden dünya ekonomisindeki büyümenin yavaşlayacağında hemfikir, yüzde 76’sı Avrupa Birliği ile ilişkilerde görülen durgunluğun devam edeceğini düşünüyor.

- “Genç istihdamını artırmaya ihtiyacımız var”

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, üyelerinin ankete verdiği cevaplara bakıldığında 2020’ye ilişkin umutlu olunduğunun görüldüğünü ancak ekonominin çalkantılı dönemden çıkabilmesi için daha çok çalışılması gerektiğinin aşikâr olduğunu belirtti.

Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı öngörülürken Türkiye’de bu yıl az da olsa bir büyüme beklentisinin olmasının sevindirici olduğuna işaret eden Pamukçu, “Bu yıl bir süredir beklemede olan yatırım planları devreye sokulacak gibi görünüyor. Katılımcıların da işaret ettiği gibi 2020’deki en büyük risk hayat pahalılığı ve işsizlik. Genç nüfusun ekonomiye kazandırılması, genç istihdamının artırılması gerekiyor.

Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Dış politikadaki sıkıntıları aşmaya, özellikle de Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Kobilerin dijitalleşmesi ve işe katılımda kadın oranlarının giderek artması ekonomide canlanma açısından umut vadediyor. 2020 yılı için genç iş dünyası olarak ülkemize güveniyor ve her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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