Hacettepe Teknokent'ten erken aşama teknoloji girişimlerine destek

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Hacettepe Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin ihtiyaç duyacağı sermayenin karşılanması amacıyla yatırım ve ticarileştirme çalışmaları yürüteceklerini bildirdi.

Gökçeoğlu, AA muhabirine, Hacettepe Teknokent'in faaliyetleri ve 2020 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknokentteki toplam doluluk oranının yüzde 99'a ulaştığını belirten Gökçeoğlu, bölgede 279 firmanın faaliyet gösterdiğini, 3 bin 285'i Ar-Ge olmak üzere toplam 3 bin 937 personel istihdam edildiğini ve 881 öğrenci ve stajyerin çalıştığını söyledi.

Gökçeoğlu, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle faaliyete başlayan Ön Kuluçka Merkezi'nde 3 firmanın ticarileştiği bilgisini vererek, "Yüksek katma değerli Ar-Ge'nin temeli start-up firmalarıdır. Dolayısıyla bu konuya özel önem veriyoruz, 2020'de ek bir merkez açılacak." dedi.

Bölgede yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısının 688'e ulaştığını ifade eden Gökçeoğlu, teknokentteki Ar-Ge firmalarının 2019 cirosunun 1,2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.