FİNANS

Hadi’den 'Beyaz Baston' farkındalığı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Fenomen bilgi yarışması ‘Hadi’ bugün 20.30’da düzenleyeceği yarışma ile görme engelliler için farkındalık oluşturmaya hazırlanıyor.

Hadi’den 'Beyaz Baston' farkındalığı

Konsepti 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü’ne özel olarak hazırlanan yarışmada; görme engellilerin kullandığı teknolojilerden, görmemeyi engel olarak tanımayan başarılı isimlere kadar birçok konudan derlenen 12 sorunun 5’i farkındalık yaratmak için sorulacak. Sorulardan biri de görme engellilerin haber, köşe yazısı, kitap okuma gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, görme engellilerin vizyon filmlerini Türkiye’deki tüm sinema salonlarında sesli betimlemeli olarak izleyebilmelerine olanak sağlayan ve kapalı alanlarda aradıkları mekanları bulmalarını kolaylaştıran Turkcell Hayal Ortağım uygulaması ile ilgili olacak.

Özel güne özel konuk

Müge Boz’un sunumuyla gerçekleşecek yarışmaya Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Müdürü Gamze Sofuoğlu da konuk olarak katılacak. Kendisi de görme engelli olan Sofuoğlu, görme engellilere yönelik çalışmalardan bahsedecek. Görme engellilerin akıllı telefon kullanmalarını sağlayan ekran okuyucu programlarla uyumlu olan yarışmada, tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılara toplam 10 bin TL ödül dağıtılacak. Yarışma, 20.30’da yayınlanacak.

Hadi nedir?

Turkcell altyapısıyla her gün 12.30 ve 20.30’da yayınlanan; canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanabiliyor. Şu ana hem Google Play Store hem de App Store’da 4 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara 12 soru soruluyor ve soru başına 10 saniye veriliyor. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan Hadiciler, önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadi Bilgi Yarışması görme engelli farkındalık

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