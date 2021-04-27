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Hafta içi bankalar açık mı? Hafta içi bankalar kaça kadar açık?

27.04.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Muaf olanlar hariç iş yerlerinin de kapanacağı tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, tam kapanmada bankalar açık olacak mı? Bankalar hafta içi kaça kadar açık olacak? İşte, bankaların çalışma saatleri...

Hafta içi bankalar açık mı? Hafta içi bankalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarını kontrol almak amacı ile 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada muaf olanlar harici tüm iş yerlerinin de kapanacağı duyuruldu. Peki, haftaiçi bankalar açık olacak mı? Bankalar hangi saatlerde çalışacak? İşte, ayrıntılar...

HAFTA İÇİ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından beklenen genelge henüz yayınlanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız."

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası duyurulan kısıtlamalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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