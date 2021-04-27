Hafta içi bankalar açık mı? Hafta içi bankalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarını kontrol almak amacı ile 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada muaf olanlar harici tüm iş yerlerinin de kapanacağı duyuruldu. Peki, haftaiçi bankalar açık olacak mı? Bankalar hangi saatlerde çalışacak? İşte, ayrıntılar...

HAFTA İÇİ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından beklenen genelge henüz yayınlanmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel koronavirüs tedbirlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.