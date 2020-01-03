Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te açıldı

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - 100. yılını 2019 yılında kutlayan otelcilik şirketi Hilton, Curio Collection markası altındaki ilk otelini Sultanahmet’te hayata geçirdi. Bölge turizmine katkı sağlaması beklenen Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton, turizm sektöründe faaliyet gösteren Dorak Holding tarafından yönetilecek.

Gerçekleştirilen proje ile Yeşil Ev ve Soğuk Çeşme Sokağı’ndakiler dahil toplam 17 konak; asıllarına uygun olarak restore edilen Sarnıç Fine Dining Restaurant ve tarihi Sarnıç SPA/Jakuzi; Sofia Garden Cafe ve Sofia Teras Restoran, Hagia Sofia Mansions-Curio Collection By Hiton çatısı altında hizmet vermeye başladı.

Misafirlerini dönemin kıyafetleri ile karşılayan, otelin“Guest Ambassador- Misafir Elçileri” de ilk defa “Hagia Sofia Mansions

