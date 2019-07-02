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Hak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

Hak-İş Genel Başkanı'ndan grev açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Belediyelerdeki işe iadeler konusunda taleplerimiz karşılanmazsa Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacağız." dedi.

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kurban bayramı hak-iş grev

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