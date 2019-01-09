Hak-İş'ten kadroya geçen taşeron işçiler için zam talebi

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Arslan, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler ile başta Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT'ler olmak üzere kapsam dışındaki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücret artışıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Mektubunda, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda taşeron şirketler üzerinden çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemlerinin 2 Nisan 2018 itibarıyla tamamlandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kadroya geçen çalışanların ücretleri ve sosyal hakları, 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir. Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016'daki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20,30 olması nedeniyle tekrar gözden geçirilmesinin gerektiğine inanıyoruz."