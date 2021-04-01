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Hakan Aran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirili

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 19:39 | Son Güncelleme

Hakan Aran gündemde en çok aranan isimlerinden biri oldu. İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne gelmesinin ardından merak edilen Hakan Aran hakkında pek çok kişi kaç yaşında ve nereli olduğu konusunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Hakan Aran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirili

Hakan Aran İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne gelmesinin ardından günde oldu. Aslen Hatay'lı olan Hakan Aran 2008 yılından bugüne dek İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinde idi. Peki, Hakan Aran kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan Hakan Aran, 2008 yılından bu yana İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapıyordu. Hakan Aran Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun odu.

Hakan Aran daha sonra 1990 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisansını yaptı.

İlk olarak 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak İş Bankası'nda görev yapan Aran 31. yılında genel müdürlüğe yükseldi.

İlk terfisini 1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına gelerek aldı.

2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı.

17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

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