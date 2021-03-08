Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla neden istifa etti? Açıklama geldi

Hakan Atilla'nın atanmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmişti. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, 2019’dan beri Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Hakan Atilla’nın istifasının kabul edildiği belirtildi.

HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edilmişti. İstifa iddiaları gerçekleşirken, sebebine dair herhangi bir açıklama yapılmadı...

Hakan Atilla 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğup büyüyen Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.