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Hakan Gedikli Emlak Konut GYO Genel Müdürü oldu! Peki Hakan Gedikli kimdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2018 21:43 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasıyla boşalan koltuğa atanacak isim belli oldu. Varlıkları 22 milyar TL'yi bulan, borsada 6.3 milyar TL'lik değer üzerinden işlem gören Emlak Konut GYO'da Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Gedikli,şirkete genel müdür olarak atandı

Hakan Gedikli Emlak Konut GYO Genel Müdürü oldu! Peki Hakan Gedikli kimdir?

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasının ardından, şirketin yeni yönetimi belli oldu.
Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Emlak Konut GYO Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli, Murat Kurum'un yerine yeni Genel Müdür olarak atandı. Harita mühendisi Hakan Gedikli, Emlak Konut GYO'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Emlak Planlama Daire Başkan ve Planlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Gedikli aynı zamanda 14 yaş altı basketbol branşında çalışmalarını yürüten Emlak Konut Spor Klübü'nün de başkanı.

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HAKAN GEDİKLİ KİMDİR?

1975 Trabzon doğumlu olan Hakan Gedikli, 1994 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesin’den, 2000 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrameti Bölümünden mezun oldu.

2000 – 2006 yılları arasında Sultanbeyli Belediyesi’ nde çeşitli kademelerde görev yaptı.

2006 – 2018 yılları arasında Emlak Konut GYO A.Ş.’ nde, sırasıyla, Etüd Proje Müdürü, Emlak ve Planlama Müdürü, Emlak ve Planlama Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Kentsel Dönüşüm alanında tamamlayan Gedikli, gayrimenkul değerleme uzmanıdır.

16.07.2018 tarihinden itibaren de Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanarak görevine başladı.

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Hakan Gedikli emlak GYO Genel Müdürü

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