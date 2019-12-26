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  4. Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 1 Ocak’tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını söylemesi üzerine Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sadece binalarımızın yüzde 5’inde enerji kimlik belgesi var.

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 1 Ocak’tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını söylemesi üzerine Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sadece binalarımızın yüzde 5’inde enerji kimlik belgesi var. Eğer süre uzatması olmaz ise gayrimenkul piyasası kilitlenir, alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamaz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bina sayımız ise son yapılan araştırmaya göre 16 milyon 245 bin civarında. Şimdiye kadar enerji kimlik belgesi alan bina sayımız ise 936 bin 726. Hatta bunların çok büyük kısmı zaten 2011 sonrası yapılan binalar. Yani sadece binalarımızın yüzde 5’inde enerji kimlik belgesi var. Eğer süre uzatması olmaz ise gayrimenkul piyasası kilitlenir, alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamaz." dedi.

"Daha öncede uzatılmıştı"
5 Aralık 2008 tarihli Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde konuya ilişkin hükmün yer aldığını ifade eden Özelmacıklı, "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir hükmü yer alıyor. Daha önce de Enerji Verimliliği Belgesi ibraz etme zorunluluğu 2 Mayıs 2017’de başlaması gerekirken 1 Ocak 2020’ye ertelenmişti. Kademeli bir geçiş verilebilir." ifadelerini kullandı.

"2011 yılı öncesi binalarda zorunlu"
Yapı ruhsatı 1 Ocak 2011 ve sonrası olan yeni binalarda ilgili belgenin; yapı kullanma izin belgesi aşamasında ilgili idarece talep edildiğini belirten Özelmacıklı, "2011 yılından önce ruhsatlandırılan binalarda ilgili belgenin alınması gerekiyor. 2017 yılında 35 yetkili kuruluş varken artık ülke genelinde 5 bin 100 belge vermeye yetkili firma yer alıyor. Belgeler bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili uzmanlar tarafından düzenleniyor. Ayrıca 1 Kasım 2017’den sonra düzenlenen enerji kimlik belgeleri, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli." şeklinde konuştu.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor. Beyaz eşyalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskân ruhsatı verilmiyor.

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