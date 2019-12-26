Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 1 Ocak’tan itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını söylemesi üzerine Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sadece binalarımızın yüzde 5’inde enerji kimlik belgesi var. Eğer süre uzatması olmaz ise gayrimenkul piyasası kilitlenir, alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamaz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 1 Ocak 2020’den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bina sayımız ise son yapılan araştırmaya göre 16 milyon 245 bin civarında. Şimdiye kadar enerji kimlik belgesi alan bina sayımız ise 936 bin 726. Hatta bunların çok büyük kısmı zaten 2011 sonrası yapılan binalar. Yani sadece binalarımızın yüzde 5’inde enerji kimlik belgesi var. Eğer süre uzatması olmaz ise gayrimenkul piyasası kilitlenir, alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamaz." dedi.