Haksız telefon faturası Yargıtay'dan döndü!

Adana'da ikamet eden bir kişi, yurt dışı seyahati öncesi abonesi olduğu GSM firmasının bayisinin yolunu tuttu. 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 gb internet paketi satın alan abone, yaptığı iş seyahatinde gönül rahatlığıyla cep telefonuyla konuştu. İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı. GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Olumsuz cevap alan mağdur abone bu kez Adana 1. Tüketici Mahkemesi'nde GSM firması aleyhine dava açtı.

Yurt dışında İnternet ve konuşma paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı GSM şirketince paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını kaydetti. Sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti. Davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan GSM avukatı ise, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti.