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  4. Halcilerden e-belge uygulamaları için erteleme talebi

Halcilerden e-belge uygulamaları için erteleme talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Meyve ve sebze ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlara 1 Ocak itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilirken, sektör temsilcilerinden erteleme talebi geldi - Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan: - "Uygulamanın karşısında değiliz ancak gerekli altyapının oluşması için 6 ay ya da 1 sene erteleme talep ediyoruz. Dağ başında, tarlada, bahçede ürün alırken e-Müstahsil makbuzu düzenlemek çok kolay iş değil"

DENİZ ÇİÇEK - Meyve ve sebze ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlara 1 Ocak itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilirken, sektör temsilcileri uygulamanın 6 ay ya da 1 sene ertelenmesini istiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeyle, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1 Ocak itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

Pazarcı, seyyar sebze ve meyve satışı yapanlar, bütün satışlarını perakende gerçekleştiren manav, market gibi işletmeler ise elektronik belge uygulamaları kapsamında yer almıyor.

Bu kapsamda, sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların tamamının Hal Kayıt Sistemi'ne kaydolması ve alım satım faaliyetleri ile aracılık faaliyetlerinin bu sisteme bildirilmesi gerekiyor.

Uygulama kapsamındaki belgelerin imzalanması için tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için mali mühür veya e-İmza temin edilmesi gerekiyor.

e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7 Ocak gün sonuna, diğer uygulamalar için ay sonuna kadar söz konusu belgeleri kağıt ortamında düzenleyebilecek.

- "Tarlada e-Müstahsil makbuzu düzenlemek kolay değil"

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, AA muhabirine, uygulamanın karşısında olmadıklarını ancak gerekli altyapının oluşması için 6 ay ya da 1 sene erteleme talep ettiklerini söyledi.

Taleplerini Gelir İdaresi Başkanlığına da ilettiklerini aktaran Tavşan, "Dağ başında, tarlada, bahçede ürün alırken e-Müstahsil makbuzu düzenlemek çok kolay iş değil. Sebze ve meyve hep açık alanda alınıyor. Hallerde internet altyapısı var ancak haller dışındaki mal alımlarının nasıl olacağı belli değil. En büyük zorluk müstahsil makbuzunda çekilecek." dedi.

Tavşan, sadece bu hafta için kağıt fatura düzenlenmesine izin verildiğini belirterek, "Altyapının tam oluşması gerekiyor aksi halde uygulama sağlıklı işlemez. Özellikle e-Müstahsil Makbuzu düzenlemek kolay iş değil. İnsanlar daha neyin nasıl olacağını bilmiyor. Kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ediyorlar ancak biz bunun yanlış olacağını düşünüyoruz. Halk Kayıt ve Çiftçi Kayıt sistemlerinde de aynı mağduriyetler yaşandı. Bir tarafı aksak kaldığı için sağlıklı yürümedi." diye konuştu.

Temelde haksız rekabet ve kayıt dışılığın önlenmesi için e-Fatura'ya geçilmesini istediklerine işaret eden Tavşan, ancak bu uygulamaların getireceği ciddi masraflar olduğunu da belirtti.

Tavşan, bilgisayar sistemlerindeki değişikliklerin işletme başına 8-10 bin liralık maliyeti olduğunu, ayrıca bu konuda yetkili aracı kurumlarla (entegratör) çalışmanın da ek yükü bulunacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
e-Belge E-fatura hal müstahsil makbuzu Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan

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