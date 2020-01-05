Halcilerden e-belge uygulamaları için erteleme talebi

DENİZ ÇİÇEK - Meyve ve sebze ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlara 1 Ocak itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilirken, sektör temsilcileri uygulamanın 6 ay ya da 1 sene ertelenmesini istiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan düzenlemeyle, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflere 1 Ocak itibarıyla e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi.

Pazarcı, seyyar sebze ve meyve satışı yapanlar, bütün satışlarını perakende gerçekleştiren manav, market gibi işletmeler ise elektronik belge uygulamaları kapsamında yer almıyor.

Bu kapsamda, sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların tamamının Hal Kayıt Sistemi'ne kaydolması ve alım satım faaliyetleri ile aracılık faaliyetlerinin bu sisteme bildirilmesi gerekiyor.

Uygulama kapsamındaki belgelerin imzalanması için tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için mali mühür veya e-İmza temin edilmesi gerekiyor.