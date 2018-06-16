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Haliç'e yapılması planlanan bilim merkezinin detayları ortaya çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu.

Haliç'e yapılması planlanan bilim merkezinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabı üzerinden müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesinin detayları ortaya çıktı.

MÜLKİYET HAKKI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN

İBB'den alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi'nde yapılacak projenin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.

74 BİN 940 METREKARE ALANIN ÜZERİNE KURULACAK

BİMTAŞ'ın proje müellifi olduğu projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Proje, FAZ 1 uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup 2. numaralı koruma kuruluna uygun görüş için gönderildi.

DİJİTAL KÜTÜPHANE VE SERGİ ÜRETİM MERKEZİ OLACAK

Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi olacak.

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YILDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Merkez yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

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Haliç Cumhurbaşkanı Erdoğan twitter Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi

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