FİNANS

Halıların içinden afyon sakızı çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Türkiye'ye sokulmak istenen 137,5 kilogram afyon sakızı, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi

Halıların içinden afyon sakızı çıktı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda halıların içerisinde gizlenmiş 137,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan İngiltere'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen, İran uyruklu bir kişinin sürücülüğünü yaptığı halı yüklü tır, şüphe üzerine x-ray tarama sistemine sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpekleri aracılığıyla detaylı arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin araçtaki halılara tepki vermesi üzerine, rulo halindeki halılar açıldı. Halıların içinde şeffaf, vakumlanmış paketler bulundu.

Paketlerin içindeki maddenin, afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Söz konusu 137 kilo 450 gram uyuşturucuya el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afyon Sakızı Gürbulak Gümrük Kapısı Ticaret Bakanlığı

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