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Halk Ekmek ramazan pidesi 1 liraya satılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince Halk Ekmek ramazan pidesinin bu yıl 1 liradan satışa sunulması kararı alındı.

Halk Ekmek ramazan pidesi 1 liraya satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmeğe zam yapmama kararı aldı. Halk Ekmek, ekmeği 70 kuruştan satmaya devam edecek, ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek'in ekmeğine zam yapılmayacağını belirterek "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı aldı.

Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu ekmek ve çeşitlerine yönelik kapasite artırımının süreceği ve kısa bir süre içinde üretimin 910 bine çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

KAYNAK:AA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi halkekmek

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