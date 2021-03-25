"Halka arz" internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılan ifadeler arasında yer alıyor. Vatandaşlar ve ekonomi ile ilgilenenler "halka arz" terimiyle sürekli olarak karşılaşıyor. Peki hissedar ve yatırımcıları yakından ilgilendiren halka arz ne demektir? Halka arz olunca ne oluyor?

HALKA ARZ NE DEMEKTİR? HALKA ARZ OLUNCA NE OLUYOR?

Halka Arz, bir şirketin bazı nedenlerden dolayı hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan etmesi ve bütün yatırımcılara hisse senedi satın alma vasıtasıyla hissedar olma şansının sunulması durumudur. İstikrarlı ve başarılı büyüme gösteren değerli şirketler faaliyetlerini genişletmek ve kendilerine fon sağlayabilmek amacıyla halka arz edilirler. Böylelikle şirket kendi bünyesindeki hisse senetleri yardımıyla banka kredisi ya da dış finansal kaynaklara herhangi bir şekilde gerek duymaksızın fon sağlamış olur. Yine yatırımcılar da hisset senetleri sayesinde çok küçük meblağlar ödeyerek bir şirketin borsada işlem gören değerine yatırım yapabilirler.

HALKA ARZ NEDEN YAPILIR?

Bir şirketin halka arz edilmesinin pek çok sebebi olabilir. Büyük ve başarısını ispatlamış şirketler için ise halka arzın çoğu kez kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Zira, şirketler belli oranda bir büyümeyi geride bıraktıklarında daha başarılı işlere imza atabilmek adına finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Finansal kaynak açığını banka kredileri ya da kapalı yatırımcılardan sağlamak yerine halka arz edilmek daha makul bir seçenek olarak kabul edilir. Halka arzın gerçekleşmesiyle birlikte şirket kasasına hisse senetleri değerince nakit girişi de sağlanacaktır. Bir şirketin faiz karşılığında bankalardan alabileceği krediyle kıyasladığımızda, şirketlerinin neden halka açılma kararı aldıklarının mantıklı olduğunu kavrayabiliriz.

