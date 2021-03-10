Halkbank ev kredilerinde faiz oranlarını belirledi! Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

10 Mart 2021 Çarşamba günü güncel ev kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Halkbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların kredi ihtiyacı için kredi faiz oranlarında düzenlemeye gitti. Vatandaşların gündeminde yer alan sorulardan biri olan “Halkbank kredi faiz oranı ne kadar? Sorusu arama motorlarında sıkça aranıyor. Peki, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar? İşte Halkbank ev kredisi faiz oranları!

HALKBANK EV KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, konut kredisi faiz oranı %1.38 olarak güncellendi. Hesaplı evim konut kredisi kampanyası kapsamında ise 120 aya kadar vadeli kredi desteği sağlanacak.

DİĞER BANKALAR EV KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat konut kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası ise konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti. Ziraat Bankası çalışanın artısı konut kredisi, emeklinin artısı konut kredisi ve konut kredisi ürün paketi için kredi faiz oranı yüzde 1.37 olarak revize edilirken Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.39 olarak güncellendi.

Vakıfbank kredi faiz oranı

Vakıfbank ise en düşük faiz oranı veren devlet bankası oldu. Vakıfbank sarı panjur konut kredisi kampanyası kapsamında sadece yeni konut alımlarında geçerli olmak üzere ev kredisi faiz oranı yüzde 1.32 seviyesine çekildi. Söz konusu oran başlangıç faiz oranı olarak açıklanırken başvuru yapan kişinin kredi notu ortalamasına göre faiz oranı uygulanacağı ilan edildi.