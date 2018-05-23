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Halkbank Genel Müdürü'nden dolar yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, döviz kurundaki hareketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Halkbank Genel Müdürü'nden dolar yorumu

Bloomberg HT'de TL'nin değer kaybı konusunda açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Arslan, "Dövizde yaşanan hareketlilik bugüne ya da son bir haftaya ait değil. Son birkaç aydır yurtdışı kaynaklı dalgalanmalara şahit oluk. Birincisi, ABD'de faizlerin yükseliş trendine girmesi ve ABD tahvil faizlerinin yüzde 3'ün üzerine çıkması. İkincisi gelişmekte olan ülkelerde yerel paraların değer kaybı, üçüncüsü de petroldeki artış. Bu üçlü mekanizma bir araya geldiğinde biz de etkilendik" diye konuştu.

Arslan ayrıca "Kurdaki hareketler gerçeği yansıtmıyor, bir takım kesimler panik havası yaratmaya çalışıyor. Bu tür kısa dönemli dalgalanmaları geçmişte de çok gördük. Sakin olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

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