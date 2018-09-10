FİNANS

Halkbank'ın ardından Vakıf Katılım Bankası'nda da kur skandalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2018 01:47 | Son Güncelleme

Halkbank'ın ardından Vakıf Katılım Bankası'nın da doları 4,571 liradan alıp 4,5888 liradan sattığı iddia edildi. Yaşanan olayı CHP'li Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu.

Halkbank'ın ardından Vakıf Katılım Bankası'nda da kur skandalı

Türkiye daha Halkbank’ta yaşanan döviz kuru skandalını konuşurken bu kez Vakıf Katılım Bankası’nda dolar kurunu 4.58’ye çekti.

Geçen ay Halkbank'ın sitesine gece yarısı erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme yapılamamıştı. Halkbank'ın akıllı telefonlardaki uygulamasına da giriş yapılamamıştı. Halkbank dolar kurunu 20 dakika boyunca dolar 6.55 iken banka 3.72’den satış yapmıştı.

Aynı durum Vakıf Katılım Bankası’nda da yaşandı. Bankanın internet sitesinden kuru takip edenler, doları 4.58’den satın aldı. Bunun ortaya çıkmasının ardından bankanın internet sitesi erişime kapatıldı.

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BANKADAN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyet gazetesine konuşan Vakıf Katılım Bankası yetkilisi yaptığı ilk açıklamada, "00.00 itibari ile güncelleme çalışması oldu. Mobil bankacılık üzerinden herhangi bir satış olmadı. 09.07.2018 saat 17. 25 kapanış tarihindeki kapanış kuruna aittir. Sitemizin alt yapı çalışması sürüyor" dedi.


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Vakıf Katılım Bankası dolar kuru döviz kruru halkbank barış yarkadaş

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