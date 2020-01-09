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  4. Halkbank'ta SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme dönemi başlıyor

Halkbank'ta SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme dönemi başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:52 | Son Güncelleme

Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay: - "Halkbank müşterilerinin sahip olduğu ayrıcalıkları artırmak üzere geliştirdiğimiz bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Gümrük Vergisini SMS ile ödemek isteyen tüm müşterilerimizi Halkbank şubelerine veya Halkbank İnternet Şubemize bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Halkbank, gümrük vergisi ödemelerine SMS ile ödeme kolaylığı getiriyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, gümrük vergisi mükellefi firmalar ile mükellefleri adına işlem yapan gümrük müşavirliği firmalarının yanı sıra Halkbank bireysel müşterileri de bu uygulamadan kolayca yararlanabiliyor.

SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme uygulamasından yararlanmak isteyenlerin ilk olarak Halkbank şubelerinden veya Halkbank internet şubesinden bir defaya mahsus talimat vermeleri gerekiyor. Kullanıcılar verecekleri bu talimatta; ödemenin hangi hesaptan ve hangi cep telefonu numarasından gerçekleşeceğini bildiriyor.

Halkbank'ın SMS kanalından yapılan ödemelerde Nakit Yönetimi Kredisi, Kredili Mevduat Hesabı ve Vadesiz Mevduat Hesapları kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Halkbank müşterilerinin sahip olduğu ayrıcalıkları artırmak üzere geliştirdiğimiz bu uygulama ile müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlıyoruz. Gümrük Vergisini SMS ile ödemek isteyen tüm müşterilerimizi Halkbank şubelerine veya Halkbank İnternet Şubemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, borç ödemesi yapmak isteyen Halkbank müşterileri, talimatta yer alan telefon numarasıyla borç sorgulaması yapmak üzere GVSOR yazıp bir boşluk bırakarak 16 haneli Gümrük Beyanname Numarasını 3401'e mesaj gönderiyor. Gelen cevapta yer alan borç bilgileri kontrol eden kullanıcılar GVODE yazıp bir boşluk bırakarak borç sorgulamasını yaptığı Gümrük Beyanname Numarasını 3401'e mesaj atıyor ve müşterilerin talimatta belirttiği hesabından ödeme işlemi kolayca gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
halkbank, Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tunca,

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