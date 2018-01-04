FİNANS

Halkbank'tan Hakan Atilla davası için açıklama

04 Ocak 2018 11:21

ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama yapan Halkbank, banka ile ilgili idari ve mali karar olmadığını belirterek, Atilla'nın temyiz hakkı olduğunu açıkladı.

Halkbank'tan Hakan Atilla davası için açıklama

Halkbank, ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesinin imkan dahilinde olduğunu ve dava ile ilgili hukuki sürecin henüz sonuçlanmadığını bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir."
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 73 Oy
    Kesinlikle bu yazıyı silme unutma admin şimdilik ceza yok ileride bankaya ceza verildiğini zaman bugün bankamiza ceza yok diye beyanda bulunanlar ceza verildiği zaman yüzlerinde utanma olacak mi yandas yalaka olmayan hukukçular ileride banka ile ilgili bi ceza geleceğini söylüyorlar örneği var başka ülkelere bu konunun daha hafifinde bile ceza uygulamışlar...
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  • 92 Oy
    Senin haberin yok Sn Banka yetkilileri ceza kesilmiş, makbuzun imzası noksanmış onu bekliyorlar,evinde ayakkabı kutularında para bulunan Genel Müdüre verdiğiniz faiz ne kadardı onun hesabını yapamamışlar.Olan yazıklar olsun bakanlar,bürokratlar, Zarrab üzerinden trilyonları götürsünler,bunun cezasını gariban bir müdür ve halk ödesin varmı böyle bir şey.Düne kadar dava hukuksuzdur diyen yalakalar şimdi en ucuz nasıl atlatılırın aklını veriyorlar,geri zekalı serseriler.Madem huhuksuzdur sonuna kadar reddedersin.Anlaşma yoluna gidilierse zaten suçlamaları kabul etmiş sayılırsın.İki ucu b.lu değ.
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  • 58 Oy
    yaaa anlamadığım şu bile bile neden amerika ya gidiyorsun
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  • 36 Oy
    koca koca devlet kurumlarını kimlere emanet etmişler. böyle bir açıklama olabilir mi ya. fırtına geliyorum diyor hala yaptırım kararı alınmamıştır diye açıklama yapıyorlar. şaka gibi. böyle devam.
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  • 36 Oy
    Geldiğimiz duruma bakarmısınız, atalarımız emperyalistin belini kırarak ülkeden kovsun, yerli millimiz bir madalya uğruna emperyalistin kucağına oturtsun,
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  • 48 Oy
    Bakalım Türkiye ye ne ye mal olacak göreceğiz. Kesenin ağzını açtırır bu ABD. Çünkü zaten önce buna göz yumuyor bakıyor ki ülke ne yapacak delecek mi zaten takibindeki adamlar bunlar. Şuan adam nerede geldiği yerde. ABD nin irana artık birşey yapmasına gerek kalmadı. Ülke zaten alev alev yanıyor. Ahmedinejad ı devre dışı bıraktı Ruhanin önünü boşuna mı açtı. Sonra Ahmedinejad hain ilan edildi. Asıl mesele şu. ABD şuan İran topraklarında. Orada olmasaydı bizde olacaktı konum değişti. Şimdi ekonomik savaş başlayacak. en az 15- 20 milyar dolar cezayı gözden çıkaracak ülkemiz. Halkbank kına yakar
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  • 165 Oy
    Aklı olan Halk bankasına parasını yatırmaz,yatırmış olan da çeker.Bunun sonun da fena olacak.Hiç tanımıyoruz kararı falan demeyin.Uluslararası sisteme entegre bir sistem de adamdan bunu kuruşuna kadar alırlar.Hadi bakalım Türk halkı bir de bunu ödemek zorundayız artık.AKP ve onun para politikalarının geldiği nokta bu işte.
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  • 3 Oy
    ne çok biliyorsun akp kadar başına taş düşsün
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  • 29 Oy
    Anlat anlat, kulağa güzel geliyor.
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