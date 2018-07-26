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Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Açılışını 1989 yılında Turgut Özal yapılan Türkiye’nin ünlü otellerinden 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, Kuşadası İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedel biçilen otel üzerinde üzerinde haciz ve ipotek şerhleri bulunuyor.

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Türkiye’nin en ünlü turistik tesisleri arasında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy’un sahip olduğu Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı Fantasia Hotel De Luxe icra üzerinden satışa çıkarıldı. 102 milyon lira satış bedeli konulan denize sıfır 335 oda ve 2 kral dairesine sahip otelin satışı 11 Eylül tarihinde gerçekleşecek. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde satış 8 Ekim’de yenilenecek.

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Kuşadası Yavansu Mahallesi’nde denize sıfır olarak yaptırılan ve açılışı Turgut Özal tarafından 1989 yılında gerçekleştirilen 5 yıldızlı Kuşadası Fantasia Hotel De Luxe, toplam 22 bin 417 metrekare alan üzerinde kurulu bulunuyor.

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292 adet standart oda, 14 suit oda, 15 aile odası olmak üzere toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 8 kattan oluşan tesiste, ala carte restaurant, açık restaurant, kapalı restaurant, açık ve kapalı yüzme havuzları ile eğlenme ve dinlenme imkanı, banana, deniz bisikleti, jetski, katamaran, yelkenli faaliyetleri, paraşüt, dalgıçlık okulu gibi aktiviteler, jakuzi, masaj hizmetleri, doktor, fotoğrafçı, güzellik salonu, kuaför, market hizmetleri, disco, bar, TV, küvet, kablosuz internet ve oda kasası ile oda hizmeti bulunuyor. Sürdürülebilir Çevre ve Verimlilik Sertifikası ile Mavi Bayrak’ı da bulunan tesiste 6 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

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Kuşadası İcra Müdürlüğü borçları nedeniyle Haluk Ulusoy’a ait Fantasia Hotel De Luxe’ün satışına karar verdi. 5 yıldızlı olarak otelin satış ihalesi, 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.00'de Kuşadası Adliyesi’nde gerçekleştirilecek. İlk ihalede alıcı olmaması durumda ise satış işlemi 8 Ekim tarihinde yeniden yapılacak. 102 milyon 787 bin 478 TL muhammen bedel biçilen otel üzerinde üzerinde haciz ve ipotek şerhleri mevcut bulunuyor. İHA


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Anahtar Kelimeler:
haluk ulusoy icra otel fantasia hotel de luxe

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