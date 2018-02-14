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Hamdi Ulukaya’nın Chobani’si 10 yaşında

14 Şubat 2018 11:23

Hamdi Ulukaya, Türkiye’den Amerika’ya uzanan başarısının 10’uncu yılını herkese ücretsiz Chobani yoğurt sunarak kutluyor.

Hamdi Ulukaya’nın Chobani’si 10 yaşında
Türkiye'den Amerika'ya uzanan başarılı öyküsü ile dikkat çeken girişimci Hamdi Ulukaya'nın kurduğu yoğurt markası Chobani, 10'uncu yılını kutluyor. “Herkese daha sağlıklı ürünler sunma” misyonu ve 5 kişilik kadrosuyla kurduğu Chobani'yi, 2 bin çalışanıyla Amerika'nın en büyük ikinci yoğurt üreticisi konumuna taşıyan Ulukaya, 10'uncu yıl dönümünü tüm destekçilerine teşekkür etmek için Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna ücretsiz yoğurt verecekleri özel bir kampanya ile kutlayacaklarını açıkladı. 3 hafta sürecek kampanya, Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla, New York'un Grand Central tren istasyonunda interaktif bir etkinlikle duyuruldu. Ulukaya, kampanyanın detaylarını Facebook Live aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.
 
Chobani CEO'su ve Kurucusu Hamdi Ulukaya; “Chobani'de İlk günden beri; yoğurdu doğanın bize verdiği güzelliğiyle sunmayı, çok özel insanlarla ürettiğimiz ürünlerimizi herkes için ulaşılabilir kılmayı değerlerimizden ödün vermeden sürdürüyoruz” dedi. 10 yıl önce New York'un kuzeyindeki küçük bir fabrikada başlayan hikâyelerinin, büyüyerek bambaşka bir yolculuğa dönüştüğünü anlatan Ulukaya, “Chobani, tek bir kişinin çabası ya da hayâli ile bu noktaya gelmedi. Ekibimizden, parçası olduğumuz topluluğa ve yoğurdumuzu seven milyonlarca insana kadar bu yolculukta bizimle olan her bir kişinin başarımızda katkısı var” diye konuştu. Ulukaya, “Bugün bizim için büyük önem taşıyan bu kilometre taşını mümkün olduğunca çok kişiyle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Chobani ailesi adına bizi bu başarıya taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
10. YILI ŞEREFİNE MARKA İMAJINI YENİLEDİ
 
Geçtiğimiz Kasım ayında 10'uncu yılı şerefine kurumsal kimliğini “evrensel iyilik” vizyonu ile uyumlu bir şekilde yenileyen Chobani, “iyilik” kavramını nasıl tanımladığını ve bu hedefe ulaşmak için markanın hangi yöne yatırım yapacağını da bu kapsamda açıkladı. Buna göre Chobani, “evrensel iyilik” söylemi ile “beslenmede iyilik”, “toplumda iyilik” ve “çevrede iyilik” başlıkları altında faaliyetlerine devam edecek.
 
HUG İLE TÜRKİYE'DE HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
 
Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) ile Türkiye'de girişimcilik alanında hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere eğitim ve danışmanlık desteği verebilmek için 5 milyon dolar yatırım yapan Ulukaya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yapan 24 girişimci adayı ve 6 startup'ın bu fondan tamamen karşılıksız olarak yararlanmasını sağladı. Hamdi Ulukaya Girişimi, bu yıl da 24 girişimci adayı ve 6 startup'ı destek programına dahil etmek üzere Amerika'ya davet edecek. Yeni Startup Destek Programı ve Girişimci Adayı Destek Programı için başvurular bu hafta sona erecek. Adaylar başvurularını 18 Şubat tarihine kadar www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapabilecek.
 

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 4 Oy
    Yogurt turkcedir turklere aittir ne kobanisi
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