Hamsi Güney Marmara'daki balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı

BURSA (AA) - EKİP - Marmara Denizi'nin güneyinde hava ve deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle artan hamsi balıkçıları sevindirdi.

Geçen yıl 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla balıkçılar denize açılsa da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle bazı balık türlerinde istenen bolluk son zamanlara kadar bulunamadı.

Ancak özellikle son iki haftada deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle zengin besin değeriyle bilinen hamsi Marmara'ya kadar ulaştı. Bu durum hem balıkçının yüzünü güldürdü hem de bazı bölgelerde hamsi fiyatlarının düşmesini sağladı.

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bu yıl lüfer ve çinekopta istediğini bulamadığını ancak şimdi hamsi bolluğuyla biraz olsun rahatladıklarını söyledi.

Hamsi bolluğunun fiyatı da etkilediğini belirten Özkurnaz, "Hamsinin kilosu 10 lira, lüferin 150 lira, çinekopun 80 lira, istavrit balığı 20-25 lira arasında satılıyor. Kupa balığı da bölgemizde mevsimsel olarak çıkıyor. Onun da fiyatı 20 lira. Bu sene tabii ki hamsinin bol olması vatandaşımızın yüzünü güldürecektir." diye konuştu.